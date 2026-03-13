Radio TN Nuovo Centro Sportivo a Pozzuoli, Del Giudice: "Siamo allo step prima dell'acquisto"

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Del Giudice a Radio Tutto Napoli, De Laurentiis vuole comprare terreni a Pozzuoli per il nuovo centro sportivo del Napoli: costo stimato 10 milioni

Gennaro Del Giudice, giornalista di Cronaca Flegrea, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG) o qui sul sito anche in video: "Nuovo centro sportivo a Pozzuoli? Il campo che vedete - commentando il video dei terreni ripresi dall'alto - è un campo che sta realizzando il Comune di Pozzuoli attraverso dei finanziamenti del PNRR ed è ovviamente ancora in fase di ultimazione. I terreni a cui è interessato De Laurentiis sono tutti quelli intorno al campo di calcio e gli spazi dall'altra parte della strada. Praticamente quest'area è tagliata in due da Via De Curtis. Ci sono delle strutture in cemento e ferro che dovevano ospitare dei campi da tennis. De Laurentiis è interessato a entrambe le aree che sono di proprietà del Comune di Pozzuoli, che rientrano tra le proprietà alienabili messe in vendita a inizio anni 2000.

Ieri c'è stata una telefonata da parte di un architetto che fa parte di questo pool di esperti incaricato da De Laurentiis, che ha chiamato il Sindaco di Pozzuoli trasmettendogli l'interesse del presidente per l'acquisto. Il costo dei terreni si aggira intorno ai 10 milioni di euro. A questa telefonata si è arrivati dopo un precedente incontro durante il quale i tecnici del Comune avevano dato le schede tecniche di questi terreni al pool di esperti di De Laurentiis. C'è stato questo studio di Bruno Discepolo, ex assessore regionale, insieme a De Laurentiis e agli altri tecnici, che ha portato alla definizione di quello che dovrebbe essere lo step che anticipa l'eventuale acquisto. C'è un qualcosa di concreto, non siamo fermi al sopralluogo che fece De Laurentiis l'anno scorso in quei terreni. Sono seguiti altri contatti, sono state acquisite queste schede, c'è stato uno studio di fattibilità, si è parlato di soldi e c'è una cifra da spendere, ed è stata manifestata la volontà di De Laurentiis di acquistare. Ora, come voi ben sapete, De Laurentiis è bravo con i colpi di scena: quello che può sembrare imminente, poi magari salta all'ultimo momento. Però negli Uffici Comunali di Pozzuoli trapela una certa fiducia. Ci sono una serie di situazioni burocratiche da definire, tra cui questo campo da gioco in fase di realizzazione che è oggetto di un finanziamento".