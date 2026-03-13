Video
Centro Sportivo a Pozzuoli: le immagini della (possibile) nuova casa del Napoli
Il Napoli accelera per il centro sportivo a Pozzuoli: ecco il video dei terreni di Monterusciello dove potrebbe sorgere la nuova casa degli azzurri
Il centro sportivo del Napoli può sorgere a Pozzuoli nell'area di Monterusciello: nella giornata di oggi sarebbe arrivata un'accelerata importante con il via libera ad un investimento di circa dieci milioni di euro per l’acquisto dei terreni individuati. L’operazione chiaramente non è immediata, ma si fanno passi concreti per quella che potrebbe diventare la nuova casa degli azzurri.
Di seguito il video.
Pubblicità
Notizie
Copertina Insigne: "Napoli? Energie mentali erano finite. Vergara erede? Può farcela" di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
14 mar 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Lecce
In primo piano
Francesco CarboneTuttonapoliIl ritorno dei Fab4! Conte sorride: Lobotka e McTominay si sono allenati in gruppo
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliRiscatti Alisson, Elmas e Hojlund: l'estate del Napoli inizierà subito con -70mln
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le infamanti accuse a De Bruyne, il disastro fatto con Vergara, l'insopportabile Elmas e Alisson 'a cascata'
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Dominato senza McT e Lobotka, che non passi in 2° piano! Sugli infortunati..."
Pierpaolo MatroneDe Bruyne, il suo fisioterapista belga: "Può giocare già col Torino! Ma avanti con cautela"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com