Video Centro Sportivo a Pozzuoli: le immagini della (possibile) nuova casa del Napoli

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Il Napoli accelera per il centro sportivo a Pozzuoli: ecco il video dei terreni di Monterusciello dove potrebbe sorgere la nuova casa degli azzurri

Il centro sportivo del Napoli può sorgere a Pozzuoli nell'area di Monterusciello: nella giornata di oggi sarebbe arrivata un'accelerata importante con il via libera ad un investimento di circa dieci milioni di euro per l’acquisto dei terreni individuati. L’operazione chiaramente non è immediata, ma si fanno passi concreti per quella che potrebbe diventare la nuova casa degli azzurri.

Di seguito il video.