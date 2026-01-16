Podcast Quanto vale Lookman? Scotto: "Più di questa cifra l'Atalanta non può chiedere"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android).

"Pio Esposito? Si parlò di un’offerta da oltre 40 milioni. All’epoca il Napoli smentì in maniera ufficiosa, anche con De Laurentiis che teneva molto a ridimensionare la valutazione del giocatore. Oggi quelle smentite sono diventate quasi conferme. De Laurentiis ha fatto un sondaggio per Pio Esposito, proponendo anche una cifra importante. L’Inter aveva entrambi i fratelli, uno è poi andato a Cagliari, e Pio sembrava poter partire anche per esigenze di cassa.

Lucca? Per me è un problema di scelte. Il mercato si è rivelato infelice. Lucca è il caso emblematico, ma anche altri come Gutiérrez e Lang hanno inciso poco. Hanno aumentato il numero dei giocatori in rosa, dando a Conte la possibilità di sopperire alle assenze, ma senza apporto qualitativo. Nessuno dei nuovi acquisti ha dimostrato di poter diventare titolare fisso, a parte Juan Jesus che però non è un nuovo acquisto. L’unico innesto davvero utile è stato Elmas, spesso titolare e jolly affidabile. Gli altri, complessivamente, hanno deluso. Credo che Conte abbia perso fiducia in Lucca già da tempo. Ha avuto occasioni importanti, penso all’espulsione negativa di Verona e ad altre prove poco convincenti. Da lì in poi è stato accantonato. Senza giocare è difficile recuperare credibilità.

Mercato? Il Napoli spera ardentemente di ricevere un’offerta per Lucca. Solo così potrà prendere un sostituto. Ci sono nomi individuati, realistici, ma tutto dipende da due fattori: se Lucca accetterà di andare via e con quale formula verrà ceduto, perché il Napoli deve operare a saldo zero. Non credo che Manna aspetterà la fine del mercato, sarebbe folle. Senza un’uscita non può esserci un’entrata. E poi Conte ha un po’ bloccato le altre uscite, perché con tante partite ravvicinate preferisce avere più uomini possibili.

Lookman? Piace molto al Napoli. L’Atalanta oggi, secondo me, non può chiedere più di 25-30 milioni. In estate ne chiedeva 40-45. Il contratto scade nel 2027, quindi può anche aspettare l’estate. È sicuramente in cima alla lista dei desideri, ma non è semplice. C’è concorrenza, anche del Galatasaray. La pista più percorribile resta una cessione di Lucca in prestito e l’arrivo di una punta centrale in prestito con riscatto. È in cima alle aspettative per l’erede dell’esterno sinistro che il Napoli non è riuscito a trovare dopo Kvaratskhelia. Però va detto che Lookman non ha mai spinto davvero per il Napoli: la sua preferenza era Inter o PSG. Resta un obiettivo, ma non semplice".