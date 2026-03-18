Podcast Rimonta Scudetto? Rastelli: “Può perderlo solo l'Inter. Su De Bruyne..."

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Massimo Rastelli è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video: "

Che gara ti aspetti venerdì e quanto è favorito il Napoli?

«Sarà una gara importante per entrambe le squadre, perché ognuna vuole raggiungere il proprio obiettivo il prima possibile. A Cagliari è sempre difficile giocare, è una partita molto sentita dai tifosi. Il Cagliari arriva da una sconfitta pesante e cercherà di reagire, quindi per il Napoli sarà una gara complicata. Gli azzurri stanno bene, stanno recuperando giocatori importanti, ma sarà fondamentale non sottovalutare l’impegno.»

Come gestiresti Anguissa in questo momento?

«Quando recuperi tanti giocatori dopo lunghi stop, devi essere bravo a capire chi può partire dall’inizio e chi invece è più utile a gara in corso. Anguissa è stato reinserito gradualmente, quindi sarà importante valutare la sua condizione fisica e mentale. Chi è più pronto è McTominay, perché ha avuto continuità. Mi aspetto che possa partire titolare con Gilmour o Lobotka. Poi dalla panchina ci sono giocatori che possono cambiare la partita.»

Quanto pesa il fattore ambientale per il Napoli?

«È una delle partite più sentite dell’anno. C’è una forte rivalità, anche per episodi del passato come lo spareggio Piacenza-Cagliari. Per i tifosi sardi è una gara speciale, quindi l’ambiente sarà caldo e questo rende tutto ancora più difficile per il Napoli.»

De Bruyne tra le linee può fare la differenza?

«Assolutamente sì. Contro il Lecce ha dimostrato tutta la sua intelligenza tattica. Si è posizionato tra le linee con grande qualità, ricevendo sempre con la postura giusta e verticalizzando subito. Mi è piaciuto anche il coraggio dei compagni, che lo cercavano immediatamente. Quando affronti squadre chiuse, serve personalità per giocare in avanti, e De Bruyne in questo è straordinario.»

Il Napoli deve credere allo Scudetto?

«Il Napoli deve pensare a fare il massimo dei punti possibili. Il calendario, sulla carta, permette di fare un grande bottino. Poi tutto dipenderà dall’Inter: è l’unica che può perdere questo Scudetto. Il Napoli deve farsi trovare pronto e approfittare di eventuali passi falsi.»