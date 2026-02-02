Podcast Il Napoli non sostituirà Di Lorenzo, Bucchioni: "Vi spiego perchè è la scelta giusta"

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto al Bar di TuttoNapoli su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android): "

Che tipo di giocatore è Alisson e può trovare spazio nel Napoli di Conte?

"Penso di sì. Mancano ancora 15 partite alla fine del campionato e il Napoli è terzo in classifica, con l’obiettivo Champions da difendere. Con tanti infortuni e senza turnover da mesi, servivano soluzioni. Alisson è uno di quei giocatori che salta l’uomo e crea superiorità numerica, qualità fondamentali per il Napoli, che sfrutta molto le catene esterne. È un mancino, non è un grande realizzatore, ma può riattivare quei meccanismi offensivi che oggi funzionano solo a tratti, soprattutto sulla sinistra".

In cosa può aiutare concretamente la squadra?

"Sulla destra qualcosa funziona ancora, mentre a sinistra il Napoli fatica a creare occasioni. Alisson può dare un’alternativa importante. Non so se sarà pronto subito, il mercato di gennaio è sempre particolare, ma con lui a sinistra e Giovane a destra aumentano le soluzioni offensive".

È giusto non intervenire sul mercato in difesa?

"Sì. Per fortuna l’infortunio di Di Lorenzo non è gravissimo, anche se parliamo comunque di uno stop lungo. Inserire un giocatore a gennaio in un ruolo così delicato è sempre rischioso. Il Napoli ha soluzioni interne: Mazzocchi può giocare lì e Giovane è un esterno che aiuta molto anche in fase difensiva. Un altro Di Lorenzo non lo trovi sul mercato, soprattutto a gennaio".

Quanto pesa Di Lorenzo per il Napoli e anche in chiave Nazionale?

È un giocatore straordinario, ma soprattutto una persona straordinaria. A Napoli ha dimostrato tutto, e anche in ottica Nazionale può essere prezioso per esperienza e carisma nello spogliatoio".

Come si stanno muovendo le concorrenti?

"Il Milan cerca un centravanti come Mateta per risolvere il problema del gol. Se arriva, colma una lacuna importante. La Roma con Malen ha già trovato un attaccante adatto al gioco di Gasperini. La Juventus ha preso giocatori utili sugli esterni e valuta ancora un attaccante. L’Inter cercava un esterno destro, ma probabilmente non lo prenderà. In generale, nessuno si è rinforzato in modo clamoroso".

Può diventare un vantaggio non giocare le coppe?

"Sì. È stata una delusione enorme, ma ora il Napoli può recuperare energie, gestire meglio il turnover e preparare al meglio il rush finale.

Questa squadra ha dimostrato carattere e attaccamento anche in condizioni difficili, come contro la Fiorentina. Sono qualità decisive quando c’è un obiettivo da centrare".

Nel prossimo futuro chi è la rivale più pericolosa?

"Tutte e due. Conte lo dice sempre: step by step, senza fare calcoli. Se fai calcoli vuol dire che hai paura. La Juventus è cresciuta molto con Spalletti, ha meccanismi di gioco evoluti e personalità. La Roma con Gasperini sta seguendo un percorso chiaro: lui è uno specialista nel portare squadre in Champions".