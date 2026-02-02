Ultim'ora

Ecco Alisson Santos: arrivato a Villa Stuart per le visite mediche

Oggi alle 09:39
di Arturo Minervini

Visite mediche per Alisson Santos. Il brasiliano, che arriverà in azzurro in prestito oneroso con diritto di riscatto, ha appena raggiunto Villa Stuart dove sosterrà le rituali visite mediche prima della firma. Curioso come nella stessa giornata, nella clinica romana, sia atteso Giovanni Di Lorenzo per ulteriori accertamenti al ginocchio. In basso il video (iscriviti qui al nostro canale Youtube)

