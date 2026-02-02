Speciale mercato su Radio TuttoNapoli live da Milano: alle 13 c'è "Cronache azzurre"

Prosegue il ricco palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Terminati i format del mattino, la programmazione prosegue senza sosta: dalle 13 infatti scatta l'ora di “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Davide Baratto ed i collegamenti da Milano col nostro inviato Giovanni Annunziata.

Alle 15 il testimone passerà a "Napoli Talk" con Antonio Gaito e Christian Marangio. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Passionapoli" con Nicola Luongo e Guido Gaglione. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città”, oggi in versione calciomercato, a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi . Dalle 19 alle 20.30 lo Speciale Mercato con Christian Marangio ed il nostro inviato per la chiusura del mercato. Ma non finisce qui perché dalle 20.30 "Tutto Basket Napoli", il solito speciale del lunedì con Fabio Esposito ed Elio De Falco.

