Alisson Santos, operazione da 20 mln complessivi: i dettagli dell'affare

vedi letture

Un’operazione da 20 milioni complessivi, in prestito con diritto di riscatto, da ufficializzare nell’ultimo giorno di mercato: poco più di 3 milioni per l’indennità e il resto per un’opzione di acquisto che il club azzurro potrebbe esercitare se le cose andranno in un certo modo. Così il Corriere dello Sport scrive su Alisson Santos, che oggi verrà ufficializzato come nuovo acquisto dopo le visite mediche.

"Il suo pezzo forte? L’uno contro uno. Alisson, tra l’altro, ha in dotazione una caratteristica che piace tanto a Conte: è un esterno sinistro che calcia con il destro, utilizzabile a piede invertito così come preferisce lui. Oggi, dicevamo, arriverà a Fiumicino e poi si dirigerà direttamente a Villa Stuart: visite mediche, l’incontro con Di Lorenzo e di corsa a Napoli. Pronto per la nuova avventura".