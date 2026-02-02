Alisson Santos, operazione da 20 mln complessivi: i dettagli dell'affare
Un’operazione da 20 milioni complessivi, in prestito con diritto di riscatto, da ufficializzare nell’ultimo giorno di mercato: poco più di 3 milioni per l’indennità e il resto per un’opzione di acquisto che il club azzurro potrebbe esercitare se le cose andranno in un certo modo. Così il Corriere dello Sport scrive su Alisson Santos, che oggi verrà ufficializzato come nuovo acquisto dopo le visite mediche.
"Il suo pezzo forte? L’uno contro uno. Alisson, tra l’altro, ha in dotazione una caratteristica che piace tanto a Conte: è un esterno sinistro che calcia con il destro, utilizzabile a piede invertito così come preferisce lui. Oggi, dicevamo, arriverà a Fiumicino e poi si dirigerà direttamente a Villa Stuart: visite mediche, l’incontro con Di Lorenzo e di corsa a Napoli. Pronto per la nuova avventura".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro