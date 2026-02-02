Ultim'ora Alisson Santos, terminate le visite mediche! Giocatore in viaggio per firma e ufficialità

In casa Napoli si avvicina l'ufficialità di Alisson Santos, esterno d'attacco brasiliano classe 2002 che gli azzurri hanno prelevato nelle ultime ore di mercato dallo Sporting Club di Lisbona con la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro più diritto di riscatto per ulteriori 20 milioni. Dopo essere arrivato in Italia ed essersi recato nella clinica romana di Villa Stuart, il giocatore ha appena terminato le visite mediche di rito, come mistrano le immagini raccolte dai nostri inviati.

Adesso il calciatore partirà alla volta del capoluogo campano dove apporrà la propria firma sul contratto e si unirà ad Antonio Conte ed il resto del gruppo. Con la maglia dei portoghesi Alisson Santos ha disputato finora in stagione 31 partite tra campionato, Champions League, Coppa di Portogallo e Allianz Cup (di cui soltanto 5 da titolare). Il giocatore ha anche segnato tre reti e fornito altrettanti assist.