Altro caso Acerbi, Tuttosport: "Verrà dimenticato, ma 15 mesi dopo il caso razzismo..."

Non un periodo semplice per Francesco Acerbi che, dopo l'umiliante finale di Champions col Psg ed il caso con l'ex Ct Spalletti per il rifiuto alla convocazione, torna in vetrina con un video diventato virale sui social, al termine di un incontro con i tifosi a fine allenamento negli Stati Uniti, attaccando un sostenitore del Psg che l'aveva provocato: "Io sono una persona seria ed essere preso per il c... no, non mi piace. Io esco da lì e se mi fai “Acerbi-Barcola” no, non va bene. Perché io matto (si indica la testa, ndr) e ti sfondo di botte".

Ne scrive quest'oggi il quotidiano Tuttosport, sottolineando che, se da un lato si può capire come Acerbi non si aspettasse in quel luogo e in quel momento di ricevere una presa in giro, "dall’altro è plausibile immaginare che Acerbi ne abbia sentite di tutti i colori nella sua carriera e da professionista debba essere capace di non ascoltare certe provocazioni e non replicare con velate minacce. Episodio che probabilmente verrà dimenticato in fretta, ma che va ad aggiungersi a 15 mesi nella centrifuga per Acerbi. Dal caso razzismo con Juan Jesus nel marzo 2024 che costò proprio la convocazione in nazionale".