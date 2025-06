Rivoluzione in attacco: resteranno solo in 3 (massimo 4) della scorsa stagione

Il Napoli vivrà una profonda rivisitazione dell'organico durante questa sessione di mercato, soprattutto in attacco. Lo scrive il Corriere dello Sport: "Restano in tre a Napoli: Romelu Lukaku, capocannoniere azzurro dello scudetto e primo alfiere dell’era Conte. Resta Matteo Politano, che ormai ha il sangue napoletano nelle vene e a cui l’allenatore non può rinunciare per spirito di sacrificio, duttilità, qualità. Resterà anche David Neres, che a causa degli infortuni non è mai riuscito a esprimere tutto il suo potenziale con continuità, facendo vedere solo a tratti di cos’è capace.

È in dubbio invece la posizione di Giacomo Raspadori, preziosissimo nei due scudetti, ma con un certo mercato. Sicuri partenti Noah Okafor, pronto a rientrare al Milan dopo il prestito semestrale, e due giocatori che Conte ha utilizzato davvero poco, per ragioni diverse: Giovanni Simeone (piace a Torino e Pisa, ed è stato proposto anche al Siviglia nella trattativa per Juanlu, dicono in Spagna) e Cyril Ngonge. Il belga, come il Cholito, piace molto al Torino: ha la stima del nuovo tecnico granata, Marco Baroni, che l’ha avuto a Verona, dove esplose prima del passaggio al Napoli".