Meret ha già accettato di avere accanto un altro portiere di livello: il retroscena

L'edizione odierna de La Repubblica fornisce aggiornamenti sulla trattativa per Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, e sul rinnovo di Alex Meret. Quest'ultimo ha già acclimatato alla filosofia del Napoli e ha accolto senza riserve l'idea di competere con un altro portiere di alto livello. Il profilo scelto è quello di Milinkovic-Savic, 28enne granata, pronto a fare il salto in una grande squadra. Ieri si è tenuto un incontro con il Torino, ma sono ancora in corso discussioni per definire la formula dell'operazione. Il portiere serbo ha una clausola da 19 milioni di euro, ma il Napoli preferirebbe non pagarla tutta, considerando che il contratto di Milinkovic-Savic scade nel 2026.

L'idea sarebbe quella di inserire un giocatore nell'affare. Al Torino interessa Cyril Ngonge, attaccante belga che cerca una nuova opportunità dopo aver faticato a trovare spazio nelle rotazioni di Conte. In granata, potrebbe riunirsi con Marco Baroni, l'allenatore con cui ha avuto successo a Verona. Le due società sono in costante contatto per trovare un accordo e garantire a Conte un innesto fondamentale come Milinkovic-Savic, un portiere che ha sempre apprezzato per la sua interpretazione moderna del ruolo.