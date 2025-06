Ultim'ora Napoli a sorpresa su Bonny! Romano: "Inserimento in extremis! Se salta Nunez..."

vedi letture

Inserimento a sorpresa del Napoli per Bonny del Parma, che sembra vicino all'Inter ma la trattativa non è ancora chiusa. A riferirlo è Fabrizio Romano tramite il proprio canale Youtube: "Il Napoli ha avuto un contatto a sorpresa per Bonny. Il Napoli sta giocando su più tavoli, vuole capire se ci sono i margini per inserirsi nella trattativa tra Bonny e l'Inter. Il Napoli potrebbe prendere due attaccanti e i due attaccanti potrebbero essere Bonny e Lucca.

Qualora il Napoli voglia fare all-in su Nunez, sarebbe un profilo diverso. E in quel caso il reparto sarebbe Nunez-Lukaku. Se il Napoli non riuscirà ad avanzare concretamente su Nunez, attenzione all'accoppiata Bonny-Lucca insieme a Lukaku: sarebbe un reparto offensivo completo per disputare tutte le competizioni".