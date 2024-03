Anche Meluso rischia: due nomi sul taccuino di ADL

Non solo l'allenatore nelle idee di De Laurentiis: possibile anche il cambio del direttore sportivo, con Meluso a rischio dopo un solo anno al Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo l'allenatore nelle idee di De Laurentiis: possibile anche il cambio del direttore sportivo, con Meluso a rischio dopo un solo anno al Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che spiega come Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è già al lavoro per la prossima stagione. Ha iniziato il casting per direttori sportivi e allenatori, ma questa volta la lista non è lunghissima.

Nel ruolo di direttore sportivo piacciono Pietro Accardi dell'Empoli e Stefano Marchetti del Cittadella, mentre gli allenatori finiti nel mirino azzurro sono Vincenzo Italiano, Francesco Farioli e Raffaele Palladino.