Il Maradona si preannuncia da brividi: possibile sorpresa in Curva B

Non sarà solo una partita, ma uno spettacolo nello spettacolo. Napoli-Cagliari si annuncia come una serata da ricordare, e il colpo d’occhio che offriranno le curve del Maradona è destinato a lasciare il segno. Secondo quanto riportato da Il Mattino, le due curve dello stadio partenopeo accoglieranno le squadre con un’atmosfera da brividi, tra cori, bandiere e colori che faranno da cornice al possibile trionfo azzurro.

In particolare si vocifera di una sorpresa in Curva B: non è esclusa una coreografia speciale, sul modello di quella messa in scena due anni fa per celebrare il terzo scudetto. Un omaggio visivo e carico di pathos, pensato per accendere ancora di più l’entusiasmo dei tifosi. Intanto cresce l'attesa dei tifosi per vivere una serata che può regalare forti emozioni.