Futuro Conte, CorSera: ha già in mente il suo destino, ma è già fissato summit con ADL

Antonio Conte ha parlato così ieri in conferenza stampa: "Ho dato tutto, dovevo ricambiare l’affetto che ho ricevuto in maniera incondizionata quando sono arrivato. È stata una annata impegnativa, carica di pressioni. Tutto è sempre stato ricondotto a me, non è giusto perché non è così. Ho sentito forte il peso della responsabilità".

Su queste parole torna l'edizione odierna del Corriere della Sera, che si sofferma sul futuro dell'allenatore salentino: "Concetti già espressi in altre occasioni nell’ultimo mesi ma a poche ore dalla sfida più importante hanno maggiore intensità. Cosa farà domani? Conte probabilmente ha già in testa il suo futuro ma il confronto con il presidente De Laurentiis è già fissato".