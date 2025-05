Cerimoniale Scudetto è già pronto, sia a Napoli che a Como: i dettagli

Il cerimoniale per l'eventuale conquista del quarto Scudetto è già stato definito: nel caso in cui il Napoli dovesse laurearsi campione, allo Stadio Diego Armando Maradona sarà presente il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, per consegnare ufficialmente la coppa. Al suo fianco anche l’amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo.

Intanto a Como si prepara un'altra possibile celebrazione: quella della promozione in Serie A. Anche qui la Lega ha predisposto tutto, con Andrea Butti, capo delle competizioni, pronto a consegnare la coppa ai lariani nel caso in cui la squadra lombarda dovesse chiudere il campionato in testa. A riportarlo è Il Mattino.