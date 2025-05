Un Maradona tutto azzurro: da Cagliari solo... 10 tifosi! Ecco chi andrà nel Settore Ospiti

Il Maradona, ancora una volta, si conferma la casa più calda d’Italia. Per la quattordicesima volta in stagione - la nona consecutiva - lo stadio sarà completamente esaurito. E stavolta potrebbe essere scritta una nuova pagina anche dal punto di vista numerico: come riporta il Corriere dello Sport, si prevede il superamento del record stagionale di spettatori, stabilito in occasione del big match contro l’Inter con 53.851 presenze. Ma c’è di più. Per la prima volta in stagione, l’intero impianto sarà completamente azzurro.

Il Napoli, infatti, ha ottenuto l’apertura del settore Ospiti ai propri sostenitori, visto che solo dieci tifosi del Cagliari hanno acquistato il biglietto. I 2.482 posti riservati solitamente ai supporter ospiti non resteranno vuoti: saranno occupati da bambini delle scuole, famiglie e persone in difficoltà, tutte coinvolte nei progetti sociali che il club promuove con costanza partita dopo partita. Un'iniziativa lodevole, approvata anche dalla Questura, che conferma l’impegno del Napoli non solo sul campo, ma anche nel tessuto sociale della città.