Arriva il sesto rinforzo ed oggi il secondo test con mezza rosa affaticata

vedi letture

Bagno di folla per il Napoli nel ritiro di Dimaro che volge al termine. Circa 5mila tifosi, che hanno affollato la nuova area eventi, hanno preso parte alla classica serata della presentazione della squadra. Ovazioni e cori per gli eroi del quarto Scudetto, ma anche per la stella Kevin De Bruyne, prima di uno spettacolo di fuochi d'artificio e la coppa nuovamente alzata da capitan Di Lorenzo. Una grande atmosfera a cui non s'è sottratto Antonio Conte e che poi non ha rinunciato ad un messaggio ai tifosi: "E' bello rivedersi qui dopo una bellissima stagione ed uno Scudetto sulla maglia. E' stato qualcosa di incredibile. Voglio ringraziarvi perché il supporto che ci avete dato è stato fondamentale. Chi sta qua - ha proseguito Conte tra i cori in suo onore - deve capire il senso d'appartenenza, che noi dobbiamo sempre rendervi orgogliosi, al di là del risultato finale perché poi alla fine vince uno. Ma noi dobbiamo uscire sempre dal campo con la maglia sudata", le parole del tecnico del Napoli che oggi cerca risposte incoraggianti - nonostante le tante assenze e la fatica delle doppie sedute - nel secondo test in programma alle 18 contro il Catanzaro. Ieri, oltre a Buongiorno, Gilmour e Politano, non si sono allenati pienamente in gruppo anche McTominay, Anguissa, Lukaku, Marianucci e Neres. Intanto novità in mattinata arriveranno da Villa Stuart.

Il sesto rinforzo

Dopo una fase di stallo, il Napoli porta a sei gli acquisti estivi. Dopo la cessione di Ngonge al Torino, ieri infatti s’è sbloccata definitivamente la trattativa con il club di Cairo per Vanja Milinkovic-Savic che questa mattina - dopo diversi giorni in attesa della definizione dell'affare, facendo solo lavoro a parte - sarà a Villa Stuart per le visite mediche e la firma sul contratto. Il Napoli pagherà più della clausola rescissoria: ben 21,5mln di euro ma in modo da dilazionare il pagamento. Il club di De Laurentiis ha ottenuto in questo modo un prestito con obbligo di riscatto, in modo da non appesantire ulteriormente l’attuale bilancio in vista di ulteriori acquisti, ed il pagamento in ben quattro annualità.

Gli altri colpi in cantiere

Il Napoli da tempo lavora per portare ad otto i volti nuovi. Per l'esterno sinistro l'obiettivo numero uno resta Ndoye del Bologna, ma l'offerta complessiva da 40mln non ha portato al sì dei rossoblù. Il Napoli vuole accontentare Conte e riflette su un rilancio a toccare con i bonus quasi 45mln, ma consapevole che non può spingersi più oltre. Per questo tiene calda soprattutto la pista Sterling, in uscita dal Chelsea che coprirebbe anche buona parte dell'attuale ingaggio abbondantemente oltre la doppia cifra. L'altro rinforzo è un laterale destro alternativo a Di Lorenzo: per Juanlu Sanchez la distanza col Siviglia s'è ridotta ma nel frattempo si ragiona anche su Zanoli in termini di prestazioni e offerte.