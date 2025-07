Niente Maradona, ADL avanti sul nuovo stadio! Ecco la data chiave e le cifre

Non solo il calciomercato. Aurelio De Laurentiis è attento anche alla vicenda stadio. Il Mattino quest'oggi in edicola fa il punto sulla situazione. A partire dal Maradona, perché i lavori preannunciati dal Comune (anche ieri nell’incontro per Euro 2032) dovranno essere meno impattanti possibili. In questo senso ieri al Comune nell’incontro con i delegati di Uefa e Figc era presente anche un rappresentante della SSCNapoli, Arturo Testa, il legale del patron e che da tempo segue le vicende relative allo stadio e che avrà già riferito di come i rappresentanti Uefa-Figc siano rimasti positivamente colpiti dal progetto che ADL già conosce bene.

Quel progetto però poi è stato stoppato per calare la carta a sorpresa presentando il piano per il nuovo stadio a Poggioreale. Il progetto del Napoli sul Caramanico, vicino al centro direzionale, arriverà il 4 settembre: quel giorno è attesa la conferenza di servizi. Trapela poco, ma tre dovrebbero essere i punti fermi: l’area, un impianto da 65mila posti, ed un investimento come minimo di 250-300mln di euro. Valuteranno il progetto presentato alla Zes ben 8 amministrazioni del territorio, ma anche senza l’unanimità il progetto potrebbe passare.Ma Manfredi si adopererà perché si riapra il dialogo con De Laurentiis sul Maradona.