Napoli-Catanzaro, due big affaticati in dubbio: Conte non vuole rischiare infortuni

vedi letture

Si gioca. Il Napoli torna in campo oggi alle 18 contro il Catanzaro, compagine di Serie B, per la seconda e ultima amichevole del ritiro di Dimaro. Lo stadio di Carciato sarà sold out - presenti pure 400 sostenitori calabresi - e gli azzurri cercano il riscatto dopo il debutto un po’ deludente con l’Arezzo, scrive il quotidiano Repubblica che fa il punto sugli assenti:

"Tre sicuri indisponibili per Conte: Politano, Buongiorno e Gilmour. In forte dubbio McTominay, che si è allenato in disparte ieri pomeriggio. Lo scozzese sta gestendo la fatica di questi duri giorni di lavoro, che ha costretto a tirare il fiato anche Lukaku. Di rischiare altri infortuni non se ne parla. Scenderà in campo soltanto chi si sente in buone condizioni", scrive il quotidiano.