Gambe imballate e poca lucidità: Conte vuole benzina nel motore ma oggi c'è il Catanzaro

Il Napoli quest'oggi affronterà il Catanzaro per il secondo test dell'estate, ma "finché le gambe non saranno sciolte, sarà difficile vedere l’impatto che i nuovi dovranno dare al nuovo Napoli", scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport, raccontando di un Napoli che resta ancora un cantiere aperto con il cartello dei lavori in corso. Del resto, Conte è un perfezionista e oggi il suo Napoli sta mettendo benzina del motore e c'è bisogno di tempo per trasformare il tutto in energia esplosiva.

S’è visto già contro l’Arezzo nel primo test quanto le gambe siano ancora imballate e la lucidità lontana. E va bene così, in questo momento. Oggi, al di là del risultato, sarà interessante capire se le indicazioni lasciate dalla prima gara siano soluzioni per la stagione. Dove il Napoli vuole aumentare la qualità offensiva per difendere lo scudetto e togliersi qualche soddisfazione anche in Europa. Tutto gira attorno a Kevin De Bruyne che si è calato con grande umiltà e determinazione.