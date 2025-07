Gattuso chiama Conte, pronto il 'blocco Napoli' e blitz rinviato a Castel Volturno

Lunga telefonata tra l’ex CT ed il CT. Lo scrive quest’oggi Il Mattino aggiornando su un contatto tra Rino Gattuso ed Antonio Conte per definire quando l’attuale CT della nazionale potrà far visita al suo ‘bloco’ napoletano. Conte ha chiesto a Gattuso di evitare la visita a Castel di Sangro e così c’è stato il rinvio a Castel Volturno, subito dopo Ferragosto e prima dell’esordio con il Sassuolo. Gattuso ha già iniziato un tour delle squadre, iniziando da Trigoria e quest’oggi sarà a casa viola prima di far visita a Juventus e Inter.

A Rino Gattuso, ex tecnico del Napoli, toccherà fare anche il tifo per i partenopei: ADL è quello che più di tutti ha investito su calciatori italiani, anche in questo mercato, e la nuova Italia - scrive il quotidiano - ripartirà da Politano che l'ex CT Spalletti ha tenuto fuori negli ultimi mesi, ma anche da Meret, Buongiorno, Di Lorenzo, Raspadori e infine Lucca che farà parte dei sei attaccanti. A settembre c’è subito l’esordio a Bergamo con l’Estonia, già fondamentale.