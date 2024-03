Con Osi e Zielinski via, ADL non vuole perdere anche Kvara: farà di tutto per il rinnovo

Khvicha Kvaratskhelia è il calciatore da cui il Napoli vuole ripartire in vista della prossima stagione.

Khvicha Kvaratskhelia è il calciatore da cui il Napoli vuole ripartire in vista della prossima stagione. Aurelio De Laurentiis, infatti, è pronto a tutto pur di riuscire a fargli rinnovare il contratto, chiaramente con un ingaggio sensibilmente ritoccato verso l'alto rispetto agli 1,3 milioni che il georgiano percepisce attualmente. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno:

"Mancano nove gare alla fine di una stagione tormentata, in cui De Laurentiis non è riuscito a gestire il post successo con le partenze di Spalletti e Giuntoli che hanno reso tutto più complicato. Il patron del Napoli stavolta non vuole sbagliare, sta facendo le sue valutazioni per programmare il futuro. Con la partenza di Osimhen che finanzierà il restyling del Napoli, c’è una certezza da cui De Laurentiis vuole ripartire per il futuro: Kvicha Kvaratskhelia. Due partenze sono sicure: il trasferimento di Zielinski all’Inter, la cessione di Osimhen con dei cambiamenti in tutti i reparti".