Conte ed un piccolo rammarico al fischio finale con l'Inter: dominio certificato dai numeri

"Ma a Conte, evidentemente, è andata bene soprattutto la reazione dei suoi uomini, la prestazione di carattere e personalità da grande"

Antonio Conte ed un piccolo rammarico al fischio finale della sfida con l'Inter giocata sabato al Maradona. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "L’Inter è andata in vantaggio pensando poi di gestire contro una squadra in emergenza che non vinceva da un mese e quattro partite, ma dopo 65 minuti di conduzione s’è arresa a tre dal gong alla reazione del Napoli. Incessante nella pressione e nella costruzione di una rimonta che a tempo scaduto, se non fosse stato per De Vrij e Acerbi, sarebbe anche potuta diventare un trionfo meritato.

Ma a Conte, evidentemente, è andata bene soprattutto la reazione dei suoi uomini, la prestazione di carattere e personalità da grande: sicuramente avrà assorbito con un po’ di rammarico il risultato finale considerando il dominio certificato anche dai numeri, ma allo stesso tempo ha gradito a tal punto la risposta del gruppo da esprimersi così: «Se vogliamo, possiamo». E così nacque il Napoli che crede nello scudetto.