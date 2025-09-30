Conte spera in un recupero in extremis contro lo Sporting Lisbona

Manca sempre meno a Napoli-Sporting e manca pochissimo alla conferenza di Conte. L'allenatore del Napoli per domani spera di recuperare almeno Spinazzola. Vorrebbe dire avere un'opzione in più sulle corsie laterali. Lo scrive La Gazzetta dello Sport secondo cui oggi sarà giorno chiave per l'esterno che nel caso verrà utilizzato da terzino a destra al posto dello squalificato Di Lorenzo con a sinistra ancora Gutierrez o Olivera, se recupererà anche lui. La lista degli assenti per oggi è lunga: oltre al capitano out anche gli infortunati Rrahmani e Buongiorno oltre a Marianucci e Mazzocchi che non sono in lista Uefa.