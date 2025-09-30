Speranza Spinazzola-Olivera: possono rientrare per lo Sporting, oggi giorno chiave
Emergenza in difesa per domani, per la Champions, ma Conte spera di recuperare Spinazzola e Olivera per la partita di domani contro lo Sporting Lisbona per l’esordio al Maradona in Europa. "Oggi proveranno a tornare in campo per capire se potranno farcela a rientrare nell’elenco dei convocati e anche a giocare. Fiducia moderata. Vorrebbe dire rendere l’emergenza in difesa, già di per sé pesante, un po’ più morbida con il rientro di due esterni.
A destra, se le sensazioni durante l’allenamento di oggi saranno positive, potrebbe tornare Spinazzola che già a Manchester si era spostato sull’altra fascia dopo il rosso al capitano. Un ruolo che conosce, che ha ricoperto spesso in carriera. Ma ci sono speranze anche per il rientro di Olivera: come per Spinazzola, novità attese a breve. Decisive le risposte dal campo di oggi".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sporting Lisbona
