Conte nel mirino di Gazzetta: "Due scelte non sono state buone idee"

vedi letture

Antonio Conte non ha convinto per la prestazione del suo Napoli in casa del Milan. Alcune decisioni dell'allenatore salentino non hanno entusiasmato, come scrive La Gazzetta dello Sport: "La discussa uscita di Conte sul mercato "non così importante" forse era un tentativo di scuotere un Napoli che intuiva scarico o troppo sicuro di sé. Infatti lo è stato nel primo tempo. Ma anche il tecnico ha le sue colpe. Preservare Beukema per la Champions non è parsa una buona idea. In una difesa ciò disastrata dall'emergenza, in uno scontro diretto, servivano tutte le certezze possibili.

Infatti il debuttante Marianucci è stato decisivo in negativo. Conte non ha trovato le mosse per intercettare la superiorità del Milan e, in superioritä, ha tardato a cambiare assetto per l'assedio. Cadere a San Siro ci sta. La sconfitta ritrovata potrebbe aiutarlo a riempire di nuova fame la pancia dei suoi campioni".