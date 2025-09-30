De Bruyne-Conte, nessun faccia a faccia privato: cosa è successo

Nessun faccia a faccia o confronto privato tra Conte e De Bruyne dopo quanto accaduto domenica, ovvero dopo la sostituzione del belga poco gradita e la reazione di Kdb con successiva frase di Conte in conferenza. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola che parla di caso rientrato e svela come l'allenatore nel post gara ha gestito l'accaduto.

"Il tecnico non ha parlato a De Bruyne in privato, diciamo faccia a faccia, piuttosto ha ribadito pubblicamente la linea universale e le ineccepibili regole prima a Kevin, che ha ascoltato in silenzio, e poi a tutti gli altri. L’episodio specifico, insomma, ha offerto lo spunto per una rinfrescata generale del codice. Una volta messi sul tavolo i concetti, tutti al lavoro. Basta così: del resto, come si dice, sono cose di campo. Sono atteggiamenti ovviamente sbagliati, mancanze di rispetto che un allenatore non può e non deve far passare, ma sono anche episodi che a caldo, una tantum, possono accadere".