Un tempo regalato al Milan per Gazzetta: "Conte ci rifletta..."

Il Napoli cade a San Siro e incappa nella prima sconfitta di questo campionato, contro il Milan che lo aggancia in classifica. Non fa drammi La Gazzetta dello Sport, che comunque consiglia qualche ora di riflessione ad Antonio Conte: "Perdere si può, per carità. Specie quando ti presenti a un big match con tante assenze e trequarti della difesa titolare out.

Però, questi sono anche alibi e a un tecnico come Antonio Conte - che nell'emergenza ci ha costruito dei trionfi anche qui a Napoli nella passata stagione - non può essere sufficiente per spiegare e analizzare. San Siro riporta il Napoli sulla terra. Soprattutto, consiglia qualche ora di riflessione a Conte e alla sua squadra. Perché il vero problema è stato quello di regalare un tempo al Milan".