De Bruyne-Conte, per Gazzetta "ancora nervosismo e bocche chiuse"

vedi letture

"De Bruyne e Conte, ancora nervosismo e bocche chiuse" si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in riferimento a quanto accaduto domenica a San Siro col cambio poco gradito da Kdb e la risposta di Conte in conferenza. Nell'articolo, però, si fa riferimento a un confronto che non c'è ancora stato ma anche a una situazione che può essere chiarita da un momento all'altro.

"Cosa succederà oggi o nei prossimi giorni, non è ancora dato sapersi. Ma per Conte lo spogliatoio è sacro, va difeso. E anche il rispetto che ci deve essere tra calciatori e staff tecnico. Difficilmente non si tornerà sull'argomento a Castel Volturno, non fosse altro che per mettere la parola fine alla vicenda e voltare pagina insieme".