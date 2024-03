Corbo attacca la società: "Unico club in cui il Capo Scouting (Micheli) fa anche mercato"

Sull'edizione odierna di Repubblicca scrive così Antonio Corbo, che attacca la struttura societaria del Napoli:

"Colpe ne ha tante, ma De Laurentiis colpevoli ne copre anche troppi". Sull'edizione odierna di Repubblicca scrive così Antonio Corbo, che attacca la struttura societaria del Napoli: "Qui i motivi sono più chiari. Nessuno vuole scendere dal carro dello sconfitto, dove c’è posto per tutti.

Ma nel grande equivoco dell’unico responsabile si nasconde l’intera catena di comando, dall’amministratore delegato Andrea Chiavelli, al capo Scouting Maurizio Micheli che solo a Napoli fa anche mercato, i direttori sportivi Mauro Meluso in prima e Antonio Sinicropi in seconda, entrambi calabresi e senza poteri. Sinicropi è sempre citato da tutti come dirigente, è il genero di De Laurentiis.