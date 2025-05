Da Milano increduli: "Di che parliamo? Di uno scudetto buttato via dall'Inter"

"Alla fine di che cosa parliamo? Di uno scudetto buttato via dall’Inter". Lo si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola che si sofferma soprattutto sulla delusione Inter che, per due volte avanti, si fa rimontare da Pedro e ora resta a -1 dal Napoli a 90' dal termine.

"A meno di clamorose sorprese, non escludibili a priori, però improbabili, difficile che il Cagliari salvo non perda al Maradona, a meno che non accada qualcosa tipo Roma-Lecce 2-3 del 1986, il Napoli ha vinto il campionato nonostante a Parma non sia andato oltre il pareggio. L’Inter per due volte ha avuto in pugno la vittoria contro la Lazio e per due volte si è fatta riacciuffare, via Var, particolare che dedichiamo ai negazionisti della tecnologia: senza la video revisione, l’Inter avrebbe vinto partita e campionato".