I quotidiani divisi su Conte: "Punto d'oro, ma è nervoso. Sofferenza atroce"

vedi letture

Il Napoli ha in pugno lo scudetto ma non sono alti per Antonio Conte i voti in pagella. Nervoso, teso, si fa anche cacciare e la squadra in campo ne risente. E non vince per la seconda di fila.

Voto 5,5 per La Gazzetta dello Sport

"Pure lui sente troppo l'importanza della sfida e finisce per litigare con l'altra panchina, senza trovare la mossa per vincere la partita".

Voto 6 per il Corriere dello Sport

"Strappa un punto che alla luce del pari di Milano è d’oro per restare ancora avanti all’Inter ad un passo dalla fine. Lo scudetto si aggrappa anche ai nervi: rimedia subito un giallo, poi il rosso. Vive le notizie da Milano con adrenalina. La fortuna non lo assiste: tre legni. Ma il miracolo, come lo ha sempre definito, è sempre più vicino".

Voto 6 per Tuttonapoli

"Una sofferenza atroce. Atroce".