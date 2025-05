Moviola Gazzetta: "Giusto revocare il rigore su Neres"

Voto 5,5 a Doveri per l'arbitraggio in Parma-Napoli. La Gazzetta dello Sport nella sua moviola scrive che era giusto revocare il rigore dato nel finale per fallo su Neres: "Il Var lo richiama al monitor per un precedente fallo a inizio azione di Simeone su Circati. Rigore cancellato, verdetto finale corretto". Proteste anche nel primo tempo per un tocco di Valeri: "Doveri, ben posizionato, non interviene e nemmeno il Var".

L'azione del rigore su Neres è stato episodio clou di una gara intensa ed emozionante. Sembrava tutto pronto per la battuta, poi l'intervento del Var e la scelta di andare al monitor prima della decisione di revocare il penaly. Dunque il Napoli resta a +1 sull'Inter a 90' dal termine.