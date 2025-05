Rabbia Inter per arbitraggio: Inzaghi chiuso per oltre un'ora coi giocatori nello spogliatoio

Rabbia Inter per il pari contro la Lazio. Ma è una rabbia soprattutto verso la direzione arbitrale per il rigore concesso nel finale alla Lazio. Il racconto del post-gara su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Inzaghi, espulso nella baraonda finale, è rimasto per oltre un’ora dopo la partita chiuso in conclave con i suoi giocatori e i dirigenti: cercavano insieme di calmare la rabbia, anche per i tanti, troppi regali nerazzurri in campo. Ripensavano anche a un braccio, simile a quello di Bisseck, del leccese Baschirotto in una partita in Salento, peraltro finita 0-4 per i nerazzurri.Corsi e ricorsidiuna stagione folle".