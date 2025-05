L'editoriale di Corbo: "L'Inter rallenta, mai il calcio così generoso col Napoli!"

Nel suo consueto editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo commenta la gara Parma-Napoli e gli ultimi entusiasmanti momenti di un campionato imprevedibile e incerto fino alla fine: "Sul campionato dei grandi assenti non cala mai la notte. Non ancora, calma. Nei suoi 99 anni il Napoli ne ha vinti solo tre. 1987,1990, 2023. Sa combattere e aspettare. Il prossimo scudetto sarà solo il quarto. Mai il calcio era sembrato così generoso: ha rallentato l’Inter, si è defilata l’Atalanta, hanno scontato panchine sbagliate Juve, Milan, Roma.

Il Napoli si è inserito con prontezza, con il coraggio e la forza di uomini modesti che non sciupano i sogni, li afferrano e li coltivano. Cuore, gambe, cervello anche ieri il Napoli ha retto a tutte le emozioni e le avversità, un rigore dato e non dato, esce indenne dall’ultima bufera. Ha ancora un punto in più. Ragazzi, festa possibile e più vicina, non spegnete le luminarie, conservate gli striscioni, preparatene ancora altri. Fuorigrotta sembra già di vederla, più azzurra non si può".