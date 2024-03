Grava, 6990 giorni di Napoli col primo allenamento diretto (in assenza di Calzona)

Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla favola dell'ex difensore azzurro

Non c’è mai stato Napoli senza Gianluca Grava detto Giandu, quando giocava, negli ultimi 19 anni. Per un totale di 6.990 giorni: festeggiati ieri, insieme con la primavera, dirigendo l’allenamento in assenza del boss. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla favola dell'ex difensore azzurro: "Che storia, la sua. Bella davvero, di calcio e sudore, lavoro e umiltà. Un esempio: mai una parola, sempre nell’ombra. Anche ieri: il tecnico è in Slovacchia, il vice e i due collaboratori pure, e Grava guida il Napoli insieme con Francesco Cacciapuoti, il preparatore atletico del club che era con lui nel settore giovanile.

Un regalo di anniversario del destino per i 30 anni di calcio: la sua prima partita, in assoluto, l’ha giocata il 20 marzo 1994 in Serie D, con la Casertana in trasferta a Francavilla (0-4). Aveva 17 anni, l’allenatore era suo padre Adriano. Grava è il protagonista di una storia cominciata sui campi di polvere, passata attraverso ogni serie e ogni coppa europea con il Napoli, dall’Intertoto alla Champions (l’esordio contro il Villarreal in Spagna, nel 2011)".