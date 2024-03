CdM - ADL ha già avuto contatti con tre allenatori per la prossima stagione: i nomi

Il toto-allenatore è già partito. Certo, Francesco Calzona non sta facendo male e l'ipotesi di una conferma non è da escludere

Il toto-allenatore è già partito. Certo, Francesco Calzona non sta facendo male e l'ipotesi di una conferma non è da escludere, ma Aurelio De Laurentiis si sta già muovendo per il futuro, nel caso in cui l'attuale tecnico non dovesse convincerlo e se non ci fossero i margini per trattenerlo.

Stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, per la panchina ci sono contatti per Vincenzo Italiano, che andrà via dalla Fiorentina, Raffaele Palladino in scadenza al Monza e Francesco Farioli che guida il Nizza in Ligue 1. Sono questi i tre allenatori che stuzzicano il palato del Napoli.