Corsera - ADL sorride: incassa 12mln e i giocatori avranno il premio promesso

L'edizione odierna del Corriere della Sera commenta così la prova del Napoli in Champions League: "Il Napoli taglia il nastro degli ottavi di Champions, mette sotto il Braga (terzo del girone farà gli spareggi per l’Europa League), fa due gol e non ne subisce, solo un palo esterno mette brividi nella ripresa.

Mazzarri si gode così il suo (primo) trionfo. Sorride, finalmente, dopo 28 giorni dal suo ritorno, il suo Napoli finalmente bada al sodo. Vittoria doveva essere e così è stato. Felici tutti, il presidente De Laurentiis incassa 12 milioni, i giocatori avranno, così come promesso, un premio".