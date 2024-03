Repubblica - Calzona riconfermato in un solo caso: ADL ha una speranza

Francesco Calzona sarà riconfermato anche per la prossima stagione? Ad oggi è difficile, ma non impossibile. Lo scrive La Repubblica

Francesco Calzona sarà riconfermato anche per la prossima stagione? Ad oggi è difficile, ma non impossibile. Lo scrive La Repubblica: "De Laurentiis non ha ancora perso le speranze di raddrizzare questa annata. Trenta giorni per riuscirci: sabato 30 l’Atalanta, poi il Monza ( in trasferta), il Frosinone al Maradona, l’Empoli al Castellani e infine la Roma sempre a Fuorigrotta, nello scontro diretto che può valere il quinto posto, al momento necessario alla qualificazione in Champions League.

Missione difficile, ma non ancora impossibile che potrebbe evitare il ribaltone in panchina e aprire alla conferma di Francesco Calzona, arrivato a Napoli in una situazione molto complicata".