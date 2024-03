Il Napoli punta a tre gioielli del Feyenoord: i nomi sulla lista

Sulla Gazzetta dello Sport si scrive delle strategie future del club azzurro, che guarda al mercato olandese per la prossima estate

"Nel corso degli anni, il Napoli ha saputo declinare così bene il concetto di sostenibilità da diventare un modello di business nel calcio". Sulla Gazzetta dello Sport si scrive delle strategie future del club azzurro, che guarda al mercato olandese per la prossima estate: "Le strategie di mercato si sono sviluppate nei solchi tracciati e puntualmente ridefiniti da Aurelio De Laurentiis, secondo i flussi di denaro scanditi perlopiù dai risultati sportivi e dallo spessore delle compravendite di calciatori. Proprio per questo motivo, è più facile individuare chi sa agire in modo analogo. I

ùl Feyenoord è senz’altro tra questi club, che con risorse tutt’altro che elevate ha saputo ricercare i gioielli che è pronto a rivendere. Gli azzurri, in tal senso, sono in prima fila. Meluso e Micheli apprezzano diversi elementi della rosa a disposizione di Arne Slot e ne hanno individuato uno per reparto. Si tratta di David Hancko, Quinten Timber e Santiago Gimenez, che in totale sono costati circa 30 milioni di euro".