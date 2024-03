Il paragone con Maldini e l'acquisto record del Feyenoord: chi è Hancko, obiettivo in difesa

Tra gli obiettivi di mercato del Napoli in vista della prossima stagione c'è anche David Hancko, difensore del Feyenoord

TuttoNapoli.net

Tra gli obiettivi di mercato del Napoli in vista della prossima stagione c'è anche David Hancko, difensore del Feyenoord, che viene presentato così da La Gazzetta dello Sport: "Sono ben altri tempi rispetto a quando l'Uefa in un report del 2018 parla di Hancko, appena acquistato dalla Fiorentina, sostenendo che in Slovacchia lo ritengono il nuovo Paolo Maldini. Delle sue qualità si vede poco a Firenze, tanto che i viola al termine della stagione lo cedono allo Sparta Praga.

In Repubblica Ceca si mette in mostra, fino a convincere il Feyenoord a investire la cifra record di circa 9 milioni, rendendolo l’acquisto più costoso della storia della squadra. È un punto fermo della Slovacchia, che è guidata proprio da Calzona. Il c.t. e allenatore del Napoli, può essere un fattore determinante in un’eventuale trattativa, specialmente se rimane sulla panchina degli azzurri".