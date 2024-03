Il terzo della lista di ADL: c'è una sorpresa dopo Conte e Italiano

Sul Corriere dello Sport si parla delle possibili sorprese in chiave panchina Napoli per la prossima stagione

"De Laurentiis gradisce anche avventurarsi in dimensioni insospettabili - l’ha fatto con Garcia, l’ha rifatto con Mazzarri - ed ha “studiato” Farioli, che al Nizza è partito benissimo, prima di imbattersi in una crisi che ne ha frenato l’ascesa". Sul Corriere dello Sport si parla delle possibili sorprese in chiave panchina Napoli per la prossima stagione: "È una possibilità, neanche remota, ma viene in ordine alle spalle di Conte e Italiano, che sembrano, pur con le rispettive differenze, le più stuzzicanti soluzioni.

Ma il Napoli, quindi il suo presidente, è rimasto stordito anche dalla capacità di calarsi nella parte di Raffaele Palladino, un altro enfant terrible (40 anni ad aprile), che è innamorato perso della difesa a tre, come da insegnamento di Gasperini, il maestro, e che però recentemente ha cominciato a virare, ha esplorato nuove soluzioni, si è divertito a sperimentare se stesso, non solo il Monza, con il quale sta stupendo il campionato italiano, Adl incluso.