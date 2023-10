Jack e il gioco del nove: un modo nuovo di fare il centravanti

Sulla Gazzetta dello Sport si analizza il momento di Giacomo Raspadori ed il suo modo di interpretare il ruolo di attaccante

© foto di www.imagephotoagency.it

Jack e il gioco del nove. Sulla Gazzetta dello Sport si analizza il momento di Giacomo Raspadori ed il suo modo di interpretare il ruolo di attaccante al posto dell'infortunato Victor Osimhen.

"Raspadori, finalmente schierato da centravanti, ha dimostrato che lì può starci e con lui la squadra la via del gol la trova, anche se occorrerà migliorare la percentuale realizzativa. È un “falso nove”, che sa cercarsi spazi anche altrove e crearli per gli altri. Da un suo movimento intelligente verso la fascia sinistra, nasce il cross-assist del primo gol. Belli i suoi movimenti a venire incontro, utili proprio a Cajuste per gli inserimenti" sottolinea la rosea.