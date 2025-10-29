Lucca male anche col Lecce, i quotidiani lo bocciano: tutte insufficienze

di Fabio Tarantino

Bocciatura per Lorenzo Lucca anche contro il Lecce. Voti più bassi del sei per il centravanti del Napoli che non incide neppure in Salento. 

Voto 5,5 per La Gazzetta dello Sport
"Di sponda lavora anche bene, sotto porta gli manca lo spunto per incidere". 

Voto 5 per il Corriere dello Sport
"Torna titolare dopo la panchina con l’Inter: meglio nel lavoro di sponda che faccia alla porta".

Voto 5 per Tuttonapoli
"Qualche buona sponda, ma tante sbavature nella fase di finalizzazione con errori anche abbastanza banali di valutazione e pure di tecnica". 