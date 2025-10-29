Condò: "Rigore 'chiaro ed evidente'? 3 minuti di esame autoptico e 5 replay..."

vedi letture

Il giornalista Paolo Condò nel suo editoriale per il Corriere della Sera commenta il rigore fallito dal Lecce parlando però soprattutto della decisione di assegnarlo dopo diversi minuti di attesa e lavoro in sala Var: "In più Milinkovic-savic sullo 0-0 ha respinto un rigore a Camarda, uno di quei penalty concessi perché dopo tre minuti di esame autoptico la quinta telecamera in ordine di apparizione ha isolato il frame di un pallone che tocca una mano leggermente fuori dalla figura. Quel che si dice un «chiaro ed evidente errore», come da enunciato della norma? Ma per favore.

Camarda ha sofferto molto lo sbaglio dal dischetto, seguendo il finale di gara dalla panchina con la testa via via più china".