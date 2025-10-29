Spalletti-Juve, Criscitiello: "Tattoo Napoli scelta sbagliata! Non puoi giurare amore eterno a una squadra"

Lucianio Spalletti, ex allenatore del Napoli, sembra essere ad un passo dalla panchina della Juventus. Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha commentato così nel corso della trasmissione 'Speciale Calciomercato': "Spalletti ha sbagliato a farsi il tatuaggio del Napoli. E' un professionista ed è giusto che abbia scelto la Juve per ripartire, ma la scelta del tatuaggio del Napoli non è stata giusta.

Non puoi giurare amore eterno a una squadra perché sai che non puoi mantenere certe promesse. E ora i tifosi della Juventus dovranno vederti con il tatuaggio del Napoli? Sono rivali, è come se un allenatore si presentasse all'Avellino con il simbolo della Salernitana. Non sarebbe gradito!".