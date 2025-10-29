Moviola Gazzetta: "Juan Jesus ha braccio largo, rigore netto"

Moviola Gazzetta: "Juan Jesus ha braccio largo, rigore netto"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:10Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Voto 6 all'arbitro Collu per la prova di ieri. C'era il rigore secondo la moviola de La Gazzetta dello Sport: "L'episodio principale della partita al 50'. Sul colpo di testa di Gaspar, Juan Jesus tocca la palla con il braccio largo, fuori dalla figura. Dopo essere stato chiamato al Var (revisione lunga per trovare l'immagine più chiara), Collu giustamente concede il rigore al Lecce, che poi Camarda sbaglierà. In precedenza, dopo sette minuti, brutto intervento di Pierotti sulla caviglia di Olivera: manca un giallo evidente al giocatore del Lecce".