De Bruyne, oggi l'intervento: tempi di recupero e una differenza con Lukaku

Kevin De Bruyne è partito lunedì per il Belgio dall'aeroporto di Capodichino di Napoli a bordo di un jet insieme con la sua famiglia e una gran quantità di bagagli. Al suo fianco la moglie Michele Lacroix, i tre figli e i collaboratori. Ieri, dunque, era già ad Anversa per cominciare la preparazione all'intervento chirurgico alla coscia destra, in programma oggi in una clinica privata.

Secondo il Corriere dello Sport, i tempi di recupero sono stimati in tre (nella migliore delle ipotesi) o quattro mesi. De Bruyne, a differenza di Lukaku, ha optato per la chirurgia e non per la terapia conservativa, ma comincerà l'iter riabilitativo nella stessa struttura di Romelu: la Move to Cure di Anversa. Tutte scelte concordate con lo staff medico del Napoli.